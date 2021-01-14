Эрдоган вакцинируется от COVID-19

Президент Турции Тайип Эрдоган привьется вакциной от коронавируса 14 января. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на пресс-секретаря правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик.

«Процесс вакцинации начался, и мы надеемся, что он защитит наших граждан от пандемии. После нашего заседания господин президент также будет вакцинирован», — говорится в сообщении.

Ранее избранный президент США Джо Байден получил вторую дозу вакцины от коронавируса. Первую дозу вакцины компаний Pfizer и BioNTech 78-летний политик получил 21 декабря. Тогда он также решил сделать прививку в присутствии журналистов.

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