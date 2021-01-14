Собянин ожидает улучшения ситуации с коронавирусом в Москве к концу января

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире «России 24» выразил надежду, что через 2-3 недели заболеваемость коронавирусом в Москве пойдет на спад.

Он отметил, что в Москве уже наблюдается значительное снижение числа заболевших среди школьников. Собянин объяснил, ограничения были продлены в городе для того, чтобы разобраться в ситуации с коронавирусом.

«По моим ощущениям все равно в январе должен начаться какой-то спад, если не сейчас, то через две-три недели, до конца января все равно должны мы увидеть какую-то позитивную динамику», — сказал Собянин.

Всего в Москве выявлено 877,4 тыс. случаев коронавируса, выздоровели 722 487, погиб 12 241 человек.

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