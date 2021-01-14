Собянин: около 140 тыс. москвичей привиты от COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире «России 24» заявил, что около 140 тыс. горожан вакцинировались от COVID-19. По его словам, в последние два дня побиты рекорды по записи — около 24 тыс. москвичей изъявили желание вакцинироваться.

«В настоящее время около 140 тыс. человек уже вакцинировались, и вы знаете, вот последние два дня мы побили все рекорды по записи», — рассказал Собянин.

Всего в Москве выявлено 877,4 тыс. случаев коронавируса, выздоровели 722 487, погиб 12 241 человек.

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