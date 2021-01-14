Собянин: заболеваемость COVID-19 в Москве в новогодние праздники серьезно снизилась

В новогодние праздники в столице было замечено значительное снижение числа случаев заражения коронавирусом и госпитализируемых с инфекцией. Об этом в эфире «России 24» заявил мэр города Сергей Собянин.

Притом такое снижение заболеваемости наблюдалось и в большинстве европейских стран, отметил Собянин.

«Мы прошли праздничный период, и у нас тоже было достаточно серьезное снижение заболеваемости и поступления в больницы тяжелобольных», — констатировал мэр.



В Москве за сутки обнаружили 5893 человека с коронавирусом. Всего в Москве выявлено 877,4 тыс. случаев коронавируса, выздоровели 722 487, погиб 12 241 человек.

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