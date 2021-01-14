В Москве разрабатывают систему послаблений для переболевших COVID-19

| Бернст Ю.

Столичные власти разрабатывают систему льгот для жителей, переболевших коронавирусом, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин телеканалу «Россия-24».

По словам Собянина, городские власти сейчас советуются с врачами, специалистами, с транспортниками и айтишниками относительно послаблений для граждан, которые переболели коронавирусом и имеют антитела.

Создается система, которая позволила бы таким гражданам иметь определенные льготы в городских учреждениях, организациях и при проезде на транспорте, сообщил мэр.

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