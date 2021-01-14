Собянин определил сроки возвращения к нормальной жизни

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире «России 24» выразил надежду, что в мае можно будет вернуться к нормальной жизни, если люди будут прививаться от коронавируса.

«Мой прогноз был это май месяц. Надеюсь, я уверен, что само снижение заболеваемости пойдет раньше. Мы уже сегодня говорили, что уже в конце января – в феврале мы увидим такую уже более стабильную динамику, снижение заболеваемости. Но чтобы уже как-то совсем себя уверенно чувствовать, я думаю, это май месяц», — сказал он.

Собянин добавил, что возвращение к нормальной жизни будет зависеть от того, как активно будут граждане прививаться от коронавируса.

«Я думаю, что в феврале-марте объемы выпуска вакцины будут в промышленном масштабе, большие, в достаточном количестве, дальше уже будет зависеть от желания самих граждан, от понимания ситуации», — сообщил Собянин.

Всего в Москве выявлено 877,4 тыс. случаев коронавируса, выздоровели 722 487, погиб 12 241 человек.

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