Эксперт о прилете Навального: мы живем в правовом государстве, где закон не может быть избирателен

Решение ФСИН задержать блогера Алексея Навального по возвращении в Россию правомерно, считает руководитель Исполнительного комитета Общероссийского общественного движения «Корпус» За чистые выборы»» Алена Булгакова.

«Мы живем в правовом государстве, где закон не может быть избирателен. Заявление ФСИН в этом отношении соблюдает как букву, так и дух закона», - уверена Булгакова.

По ее словам, Навальный, будучи практикующим юристом, прекрасно понимал и понимает последствия систематической и неоднократной неявки на регистрацию.

«Реальность такова: по прилете в Россию он будет задержан», — сказала эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».

Она напомнила, что если бы Навальный самостоятельно не вернулся в страну, российские власти направили бы запрос на его экстрадицию. Западные власти не хотят нарушать международные обязательства, отмечает Булгакова.

«Здесь речь уже идет о нарушении международных обязательств, что неприемлемо для стран демократического мира. Хоть практика «двойных стандартов» не нова для современных интерпретаций общественно-политических событий, в частности в оценках экспертов Штатов и ЕС, но слишком высоки риски и не слишком ценен ресурс. А по закону России теперь испытательный срок перетекает в реальный. Чтобы избежать наказания, Навальный пытается представить себя в роли жертвы политического преследования. Но никакой политики в этом нет», — заключила эксперт.