В Петербурге заблокировали таксопарк, водитель которого смотрел порно на работе

Сервис заказа такси «Ситимобил» заблокировал таксопарк, в котором работал водитель, смотревший порно во время работы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу компании.

Ранее сервис заблокировал водителя без права на восстановление после жалобы девушки, которую мужчина вез в аэропорт Пулково. До этого в «Ситимобил» поступила информация об еще одной жертве водителя, из чего компания сделала вывод, что таксист использовал чужой аккаунт.

«В ходе изучения информации, в том числе случая со второй пострадавшей от действий того же водителя, мы выяснили, что таксопарк допускал этого водителя на линию под другим аккаунтом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в компании существует уникальный ID для каждого водителя, благодаря которому пресекаются все попытки повторной регистрации в другом таксопарке после блокировки.

«Обойти отслеживание по ID возможно только при помощи фрода: по договоренности с таксопарком или украв аккаунт другого водителя. Оба эти случая являются злостным нарушением, поэтому мы приняли решение заблокировать таксопарк», — говорится в сообщении.

В компании пообещали следить за подключением новых водителей в Санкт-Петербурге, чтобы не допустить заблокированного водителя к подключению по подобной схеме.

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