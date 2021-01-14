В России впервые изучили геном коронавируса, полученный от кота

Ученые в Петербурге провели первое в России генетическое исследование вируса SARS-CoV-2 у домашнего кота. Как сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Научно-исследовательский институт (НИИ) гриппа имени Смородинцева, животное заразилось от хозяев и сейчас уже идет на поправку.

«В рамках деятельности Российского консорциума по секвенированию генома коронавирусов исследователи из ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России провели первое в России генетическое исследование вируса SARS-CoV-2, выявленного у домашнего кота», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, кот, скорее всего, заразился от хозяев, найденный у него штамм вируса идентичен циркулирующим в России.

Отмечается, что у животного поднялась температура, наблюдались апатия и отказ от пищи.

Специалисты взяли у животного мазки, в которых и был обнаружен коронавирус. Выделенные возбудители от хозяйки и кота практически идентичны, относятся к наиболее распространенному в России типу.

«В настоящее время состояние животного стабильное, аппетит восстановился, питомец идет на поправку», — говорится в сообщении.

Как считают в НИИ гриппа, можно по-прежнему утверждать, что единственным источником инфицирования животных являются хозяева, а сами животные не способны передавать вирус ни друг другу, ни человеку.

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