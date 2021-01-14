Во ФСИН назвали передачу дела Навального в суд обычной практикой

Заместитель директора ФСИН России Анатолий Якунин заявил, что обращение УФСИН по Москве в суд о замене основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному вида наказания это обычная практика. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее УФСИН по Москве сообщило о намерении задержать Навального по возвращении в столицу.

«Это обычная практика, все перед законом должны быть равны», — заявил Якунин.

Он подчеркнул, что на данный момент материалы дела направлены в суд для замены условного осуждения на реальное лишение свободы за «систематические грубые нарушения по линии уголовно-исполнительной инспекции».

«Только в 2019 году по нашим материалам в отношении более 15 тыс. условно осужденных суды приняли решения об отмене условного осуждения и исполнении назначенного приговором наказания», — добавил замдиректора ФСИН.

Якунин заявил, что Навальный допускал нарушения еще до истечения испытательного срока. По его словам, о том, что Навальный в ближайшие дни собирается вернуться в Россию, в УФСИН знают только из СМИ.

«Как только мы получили информацию о том, что он выписался из клиники Charite, сразу попытались его пригласить в уголовно-исполнительную инспекцию, но он, к сожалению, на связь не вышел. Поэтому мы вынуждены были направить материалы в суд», — говорится в сообщении.

Навальный находится в Германии. Ранее он заявил, что планирует вернуться в Россию 17 января.

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