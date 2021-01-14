Памятник Аленке в Нововоронеже выставили на торги за 1 млн рублей

| Бернст Ю.

Российский аукционный дом (РАД) проведет торги по продаже памятника Аленке, вызвавшего резонанс среди жителей Нововоронежа Воронежской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление РАДа.

«Продается уникальный предмет пространственно-изобразительного искусства «Арт-объект «Аленушка»», — говорится в сообщении.

Начальная цена лота составляет 1 млн руб.

Памятник по случаю 250-летия села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря. Однако местные жители попросили мэрию убрать арт-объект, назвав его чертовщиной и ущербным подобием. В итоге местные власти 21 декабря приняли решение демонтировать памятник.

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