Верзилова и Варламова депортируют из Южного Судана

| Бернст Ю.

Прибывшие в столицу Южного Судана город Джубу блогер Илья Варламов и основатель «Медиазоны» Петр Верзилов будут депортированы в Россию 15 января, сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника посольства РФ в Уганде.

По его данным, Варламов и Верзилов ожидают высылку в местной гостинице. Двух других членов группы забрали из гостиницы и доставили на территорию закрытого военного лагеря для проверки.

«Видимо, они проведут там ночь и в пятницу также будут высланы из Южного Судана», — сообщил дипломат.

Причину депортации он не назвал.

13 января Варламов, Верзилов и еще двое россиян были задержаны в южносуданском городе Капоэта по подозрению в обладании дроном для съемки. К вечеру россияне были освобождены без предъявления каких-либо претензий. Группа планировала 15 января вылететь в Россию.

Загранучреждений МИД России в Южном Судане на сегодняшний день нет.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Варламов сообщил о задержании пилотов их самолета

— Варламова и других задержанных в Южном Судане россиян отпустили на свободу

— Задержанные в Южном Судане Варламов и Верзилов возвращаются в Россию