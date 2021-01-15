Путин поздравил следователей с 10-летием образования СК

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников Следственного комитета России с десятилетием образования ведомства. Обращение главы государства транслировал телеканал «Россия 24».

«Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с десятилетием образования Следственного комитета России как самостоятельного федерального государственного органа, наделенного широкими полномочиями в сфере уголовного судопроизводства, в целом в обеспечении законности и правопорядка», – заявил президент.

По словам Путина, независимый статус позволил вывести работу СК на «новый качественный уровень» и позволил создать условия для более эффективной борьбы с коррупцией, а также с террористическими и экстремистскими преступлениями.

Глава государства поблагодарил сотрудников и ветеранов ведомства за службу в интересах России и ее граждан.

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