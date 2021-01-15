Температурный рекорд четырехлетней давности повторился в 2020 году

Минувший год повторил температурный рекорд, зафиксированный четыре года назад, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на отчет NASA и Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

В отчете указано, что средняя глобальная температура была на 1,02°C выше, чем принятые за основу усредненные показатели температуры в период с 1951 по 1980 год.

При этом десятилетние в целом стало самым теплым за всю историю наблюдений, зафиксированные в последние семь лет температурные рекорды подтверждают тенденцию к существенному потеплению, заявил глава входящего в структуру NASA Института космических исследований имени Годдарда (GISS) Гэвин Шмидт.

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