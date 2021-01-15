Пороги заболеваемости ОРВИ превышены в восьми регионах России

Недельные пороги заболеваемости острыми респираторными инфекциями на первой неделе 2021 года превышены в восьми российских регионах, сообщает Роспотребнадзор.

Кроме того, превышение порогов зафиксировано также в семи центральных городах при стабильной ситуации в субъектах, где они расположены.

«Заболеваемость ОРВИ обусловлена, преимущественно, взрослым населением. За 1 неделю лабораторно обследовано более 3,6 тыс. человек. Доля положительных находок составила 2,3%», — указано в сообщении.

При этом список конкретных регионов и городов ведомство не приводит.