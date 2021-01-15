Байден раскритиковал ход вакцинации от COVID-19 в США

Избранный президент США Джо Байден заявил о недовольстве ходом вакцинации от коронавируса нового типа в стране. Трансляция обращения политика велась на его YouTube-канале.

«Распространение вакцины в США было крайне неудачным до сих пор», — заявил Байден.

Избранный глава государства пообещал в ближайшее время представить план по вакцинации, который позволит «исправить курс» и достичь цели привить 100 млн американцев за первые 100 дней его президентства.

США занимают первое место по числу случаев новой коронавирусной инфекции. За весь период пандемии COVID-19 выявили у более чем 23,2 млн американцев, скончались более 280 тысяч.

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