В Центре Гамалеи допустили создание однокомпонентной вакцины от COVID-19

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил создание однокомпонентной вакцины от коронавируса нового типа, сообщает РИА «Новости».

При этом он подчеркнул, что главным при разработке такой вакцины будет обеспечение длительной защиты организма от вируса.

«Надо, чтобы она (вакцина) по крайней мере года на два защищала, а не на несколько месяцев», – заявил Гинцбург.

Глава Центра Гамалеи пояснил, что в настоящее время нет четких подходов для создания однокомпонентной вакцины, которая сможет защищать от коронавируса в течение нескольких лет.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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