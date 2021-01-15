Индонезия заявила, что извлекла данные из «черного ящика» разбившегося самолета

Индонезийские эксперты провели успешное извлечение данных из «черного ящика» упавшего в море самолета авиакомпании Sriwijaya Air. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на комитет по безопасности на транспорте страны.

Ранее водолазы извлекли бортовой самописец со дна во вторник, 12 января. При этом продолжаются поиски речевого самописца.

«Все 330 параметров самописца сохранились в хорошем состоянии», — уточнили в заявлении.

9 января в Индонезии разбился пассажирский самолет. Он направлялся из аэропорта Джакарты в город Понтианак. Спустя четыре минуты после вылета самолет пропал с экранов радаров и перестал выходить на связь. Перед этим авиалайнер за минуту потерял высоту. По данным местных властей, на борту находились 62 человека, в том числе 10 детей. При взлете самолет проходил через грозовой фронт и оказался в зоне сильной турбулентности.

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