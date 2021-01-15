Секретная служба США арендовала квартиру возле домов Иванки Трамп и Барака Обамы

Секретная служба США арендовала небольшую однокомнатную квартиру в Вашингтоне, расположенную недалеко от дома дочери и зятя действующего президента США Дональда Трампа — Иванки Трамп и Джареда Кушнера.Об этом сообщает CNN со ссылкой на источника, знакомого с деятельностью службы.

Отмечается, что эта квартира была нужна для остановки в районе Калорама, в котором проживают высокопоставленные лица и дипломаты, в том числе бывший президент страны Барак Обама.

У Кушнер и Трамп в этом районе есть огромный дом площадью в 5 000 квадратных футов (464,5152 кв. метров), однако, как уточняет источник, охраняющие семью агенты не проживают в этом особняке. Информатор не уточнил, связано это с просьбой Кушнеров или с протоколом секретной службы.



Квартира, которая была снята, будет использоваться местными агентами в качестве «комнаты для отдыха». Им также представлены комната с туалетом, офисное помещение с интернетом и принтером, а также кухня, где агенты могут поесть после длительных смен, а также в часы, когда по близости не работают кафе и рестораны. Примечательно также, что ранее в СМИ появилась информация о том, что Кушнер не захотел, чтобы агенты пользовались туалетами в его доме, представитель Белого дома назвал эти сведения очередными «сказками».

По данным The Washington Post, с сентября 2017 года федеральное правительство США арендовало помещение за $3000 в месяц, на сегодняшний момент речь идет о более $100 000.

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