В России выявлено еще 24 715 новых случаев коронавируса

В России выявили еще 24 715 новых случаев коронавирусной инфекции. Такие данные приводит оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.
Больше всего случаев инфекции за последние 24 часа зарегистрировано в Москве (5 534), Санкт-Петербурге (3 094), Московской области (1 361).
В стране за прошедший день выздоровели 27 636 пациентов, скончались 555.
За весь период пандемии коронавирус подтвердили у 3 520 531 жителя России, вылечились 2 909 680 человек, умерли 64 495.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Центре Гамалеи допустили создание однокомпонентной вакцины от COVID-19
— Более 100 тысяч российских военных привились от коронавируса
— Привитым от COVID-19 посоветовали воздержаться от Крещенских купаний