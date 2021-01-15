Попова спрогнозировала введение иммунных паспортов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что мир идет к введению массовых сертификатов о вакцинах или иммунных паспортов. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом она отметила важность того, чтобы ни одна вакцина не столкнулась с дискриминацией.

«Вы знаете, мы вообще ведь начинаем жить в другом мире, где все все про всех знают. В принципе мы, безусловно, к этому идем», — добавила Попова.

Глава ведомства отметила, что дискуссия данного вопроса, для которой ВОЗ дает площадку, начинается на международном уровне.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 93,5 млн заболевших, свыше 66,8 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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