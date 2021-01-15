Школы во всех субъектах России начнут возвращаться к оффлайн-режиму 18 января

С 18 января школы всех 85 субъектов России начнут возвращаться к оффлайн-режиму. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что никогда дистанционное образование не сможет заменить традиционный формат обучения.

«После новогодних каникул поэтапно, начиная уже с этой недели, школьники возвращаются за парты», — подчеркнул Кравцов на брифинге в пятницу, 15 января.

По его словам, это произойдет 18 января. Откроются школы во всех 85 регионах страны.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что все московские школьники с 18 января возвращаются к очной учебе. Учащимся разблокируют проездные.

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