Школы во всех субъектах России начнут возвращаться к оффлайн-режиму 18 января

С 18 января школы всех 85 субъектов России начнут возвращаться к оффлайн-режиму. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что никогда дистанционное образование не сможет заменить традиционный формат обучения.
«После новогодних каникул поэтапно, начиная уже с этой недели, школьники возвращаются за парты», — подчеркнул Кравцов на брифинге в пятницу, 15 января.
По его словам, это произойдет 18 января. Откроются школы во всех 85 регионах страны.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что все московские школьники с 18 января возвращаются к очной учебе. Учащимся разблокируют проездные.
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