Рособрнадзор ответил на вопрос о возможности получения вузами бессрочной аккредитации

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ведомство обсуждает возможность оформления бессрочных аккредитаций для вузов. Об этом сообщает РИА «Новости».
Соответствующее заявление он сделал в рамках Гайдаровского форума.
Он подчеркнул, что точного понимания о том, как это будет организовано, пока нет. По его словам, эта тема также обсуждается.
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