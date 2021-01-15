По проспекту в Чебоксарах проехал управляемый младенцем автомобиль

По проспекту в центре Чебоксар проехал автомобиль, за рулем которого сидел младенец. Об этом сообщает РИА «Новости».

На появившемся в сети ролике видно, как за рулем машины находится ребенок, он сидит на руках у взрослого человека.

В этот момент скорость на спидометре внедорожника колеблется от 40 до 50 км/час.

Отмечается, что ГИБДД нашла владельца автомобиля и оштрафовала.

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