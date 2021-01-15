Гинцбург посоветовал не носить маски при высоком уровне антител

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург не советует носить медицинские маски при уровне вируснейтрализующих антител 1:3200 и более, так как это не позволяет поддерживать необходимый уровень защиты. Об этом сообщает РИА «Новости».

«И после этого можно при таком титре антител <...> ходить без маски для того, чтобы этот уровень антител постоянно поддерживался на высоком уровне», — сказал он.

По словам специалиста, в настоящее время возбудитель вируса в небольших количествах в закрытых помещениях присутствует очень широко.

Он отметил, что человек не будет болеть, так как очень хорошо защищен, но постоянно будет поддерживаться за счет экзогенного поступления возможного возбудителя высокий уровень антител.

«Если его не поддерживать, то он, естественно, по всем законам биологии через три-четыре-пять месяцев начнет понижаться», — сказал Гинцбург, отметив, что у людей также будут образовывать клетки памяти, которые при встрече с возбудителем за 2-3 дня восстанавливают нужный уровень антител.

На вопрос о том, можно ли отказаться от масок тем, кто провакцинирован два раза, глава эксперт ответил, что «дал себе такую рекомендацию».

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