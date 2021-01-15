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Общество. Новости

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Большинство американцев выступают за импичмент Трампа

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Девять из 10 американцев подвергли жесткой критике штурм Капитолия 6 января, а семь из 10 граждан считают, что за произошедшее несет ответственность действующий президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на общий с газетой Washington Post опрос.

Отмечается, что 56% респондентов поддерживают попытки Конгресса запретить Трампу вновь занимать должность президента.

54% опрошенных вовсе считают, что против республиканца необходимо возбудить уголовное дело по обвинение в умышленном подстрекательстве к насилию и призыву своих сторонников к штурму Капитолия. Более 66% граждан считают, что президент вел себя безответственно.

51% респондентов уверены, что произошедшие в Вашингтоне события снизили уверенность в стабильности демократии в Соединенных Штатах. И 20% американцев пессимистично настроены относительно будущего американского правительства.

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