Pfizer временно сократит поставки вакцины в Европу

Поставки препарата компаний Pfizer и BioNTech, разработанного для вакцинации от коронавируса, временно сократят в ряд стран Европы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Институт общественного здравоохранения Норвегии подтвердил эту информацию.

Там уточнили, что сокращение поставок начнется со следующей недели. Это, по данным института, приведет к недополучению в стране 7,8 тыс. доз на третьей неделе года.

Кроме того, в институте объяснили, что такое решение производителя связано с модернизацией производственных мощностей.

Ранее в Норвегии 23 человека умерли после вакцинации от коронавируса препаратом компаний Pfizer и BioNTech.

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