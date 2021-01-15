Бывший схимонах Сергий прекратил голодовку в СИЗО

Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) отказался от полноценной голодовки в СИЗО и уже пьет воду. Об этом сообщила его адвокат Светлана Герасимова, передает РИА «Новости».

В конце декабря 2020 года Сергий будучи в заключении отказался от еды и воды, потому что решил поститься, при этом он заявлял, что это не голодовка.

«По благословению старцев с Афона схиигумен Сергий закончил пост и уже вкушает воду, сегодня с ним встречалась, чувствует себя очень хорошо», — рассказала правозащитница.

Как сообщил агентству секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников, в пятницу, 15 января, бывшего священнослужителя перевели из СИЗО-7 в «Матросскую тишину».

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал бывшего схимонаха Сергия на два месяца по обвинению в склонении к самоубийству, самоуправстве и оскорблении религиозных чувств.

Сергий оказался в центре внимания после того, как начал говорить в проповедях, что коронавирус — это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию» и лишают «свободы и работы».

После этого екатеринбургская епархия лишила иеромонаха права проповедовать, правящий архиерей запретил Сергия в служении. На Романова завели административное дело. 10 сентября он был отлучен от церкви.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Бывший схимонах Сергий устроил сухую голодовку в СИЗО

— Суд арестовал пресс-секретаря бывшего схиигумена Сергия