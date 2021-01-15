ВОЗ заявила, что следит за ситуацией со смертью пациентов после вакцинации от COVID-19

Представитель Всемирной организации здравоохранения Катарина де Кат прокомментировала данные о смерти 23 норвежских пациентов после вакцинации от коронавируса препаратом компаний Pfizer и BioNTech. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, организация знает о данной ситуации и внимательно следит за ходом расследования по данному делу.

Де Кат также добавила, что ВОЗ находится в контакте с норвежскими властями по этому вопросу.

Ранее в Норвегии 23 человека умерли после вакцинации от коронавируса препаратом компаний Pfizer и BioNTech.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 93,5 млн заболевших, свыше 66,8 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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