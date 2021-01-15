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Общество. Новости

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Глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции с председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, 14 декабря 2020 года Глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции с председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, 14 декабря 2020 года

На Украине возбудили дело из-за подаренной Лаврову иконы

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Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело относительно незаконного вывоза из страны православной иконы, подаренной министру иностранных дел России Сергею Лаврову сербским членом президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорадом Додиком. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-секретаря украинского внешнеполитического ведомства Олега Николенко.

«На Украине не приемлют язык условий и ультиматумов от члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика. То, что икона происходит с украинской территории - это неоспоримый факт», — сказал он.

По словам пресс-секретаря, украинская сторона рассчитывает на то, что БиГ не будет использовать икону во внутриполитической борьбе, а окажет Киеву содействие в рамках уголовного расследования и экспертизы, а также поможет вернуть святыню на Украину.

Кроме того, Николенко напомнил, что обе страны являются участниками конвенции о мерах против контрабанды культурных ценностей, в соответствии с которой запрещено ввозить реликвии, похищенные из музеев или церквей, а по запросу другой страны-участницы конвенции необходимо предпринимать шаги по возвращению культурных ценностей.

В декабре 2020 года член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик во время визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Сараево подарил ему 300-летнюю православную икону. После этого украинское посольство направило ноту в МИД Боснии и Герцеговины с требованием вернуть Украине эту икону. Прокуратура БиГ завела дело и инициировала проверку происхождения артефакта. Украинская сторона утверждала, что она из Луганска.

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