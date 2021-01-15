МВД Белоруссии назвало фейком запись с обсуждением лагерей для протестующих

В МВД Белоруссии назвали фейком запись с обсуждением создания лагерей для протестующих. Об этом заявила официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова, передает TUT.BY.

«Мы не комментировали и не будем комментировать фейки. Задачами МВД является охрана общественного порядка, обеспечение безопасности и борьба с преступностью. В своей деятельности мы руководствуемся законом», — сказала представитель МВД Белоруссии.

Ранее была обнародована запись телефонного разговора, где человек с голосом, похожим на голос замминистра внутренних дел республики Николая Карпенкова, сообщил, что в Белоруссии обсуждалось создание специальных лагерей для протестующих.

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