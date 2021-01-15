Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close

Власти Москвы не исключили возможность новой волны коронавируса

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова допустила возможность новой волны коронавируса в столице, передает РИА «Новости».

Она заявила, что столичные власти не могут исключить еще одну волну коронавирусной инфекции в городе «с учетом прошедших новогодних праздников и того, как развивается ситуация в Европе».

По последним данным, в Москве выявили 882 962 случая COVID-19, 729 089 человек выздоровели, 12 322 пациента скончались.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

С видом на Кремль: в Москве появятся выездные пункты вакцинации

Власти Москвы примут решение по ограничению мер в городе в течение полутора недель

Собянин определил сроки возвращения к нормальной жизни

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.