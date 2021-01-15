Внуково заявило о запрете массовых акций на фоне прилета Навального 17 января

Администрация аэропорта Внуково предупредила в пятницу о ряде мер, принятых для недопущения распространения коронавирусной инфекции.



«В частности, массовые мероприятия, в том числе организация деятельности средств массовой информации на территории аэровокзального комплекса временно не проводятся»,— говорится в сообщении аэропорта, которое в пятницу публикует «Коммерсантъ».



В воскресенье во Внуково из Берлина прилетает Алексей Навальный.



Ранее на этой неделе ФСИН потребовала заменить ему условный срок лишения свободы на реальный.



Кроме того, выяснилось, что Навальный был объявлен в розыск еще в конце прошлого года.