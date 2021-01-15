В МИД прокомментировали ситуацию с подаренной Лаврову иконой

| Бернст Ю.

В МИД РФ прокомментировали ситуацию с иконой, подаренной министру иностранных дел России Сергею Лаврову в Сараево, столице Боснии и Герцеговины. Комментарий опубликован на странице министерства в Facebook.

В МИД РФ заявили, что «тиражируя инсинуации, основанные исключительно на догадках их авторов, ангажированные массмедиа манипулируют данным сюжетом для сведения политических счетов внутри БиГ и для дискредитации нашей страны в глазах своей аудитории».

В ведомстве отметили, что доказательств незаконности приобретения иконы последним владельцем до сих пор не предъявлено.

Некоторые журналисты выдают собственные фантазии за проверенную информацию, вместо того чтобы дождаться официального заключения по иконе, добавили в МИД.

В ходе визита в БиГ в декабре 2020 года Лавров посетил Восточное Сараево, где член президиума страны от сербов Милорад Додик преподнес ему в дар православную 300-летнюю икону, которая якобы была «найдена в Луганске». Посольство Украины в Сараево назвало икону «объектом культурного наследия Украины» и потребовало объяснить ее происхождение. На Украине возбудили дело в связи с вывозом иконы из страны. Икону передали в посольство Боснии и Герцеговины в Москве.

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