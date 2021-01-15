Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close

В Москве ребенок погиб при катании на «ватрушке»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

В Москве мальчик погиб, ударившись головой при катании на тюбинге, сообщается на сайте столичного ГСУ СК России.

По данным следствия, при катании на «ватрушке» с горки ребенок ударился головой и потерял сознание. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако от полученной травмы ребенок скончался на месте.

Было заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Жительница Иркутской области погибла, катаясь на тюбинге за иномаркой

В Петербурге мужчина умер, катаясь на «ватрушке»

В Новосибирске девочка насмерть разбилась во время катания на ледянке

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.