В Москве ребенок погиб при катании на «ватрушке»

| Бернст Ю.

В Москве мальчик погиб, ударившись головой при катании на тюбинге, сообщается на сайте столичного ГСУ СК России.

По данным следствия, при катании на «ватрушке» с горки ребенок ударился головой и потерял сознание. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако от полученной травмы ребенок скончался на месте.

Было заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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