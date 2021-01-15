Голикова назвала дату начала массовой вакцинации от COVID-19

В понедельник, 18 января, начнется массовая вакцинация россиян от коронавируса. Об этом на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, передает ТАСС.

«Президентом страны с понедельника, то есть с 18 января 2021 года, объявлена массовая вакцинация», — сказала Голикова.

Она также напомнила, что в России пока зарегистрированы две отечественные вакцины против COVID-19, а третья уже готовится к выходу.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству со следующей недели перейти к массовой вакцинации россиян от коронавируса.

РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мурашко призвал прошедших вакцинацию от COVID-19 россиян носить маски

— Власти Москвы назвали условие для использования зарубежных вакцин от COVID-19

— Кудрин заявил о начале третьей волны COVID-19 в России