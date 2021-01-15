В Житомире протестующие против повышения цен на газ взяли штурмом облсовет

Жители украинского Житомира, протестующие против повышения тарифов на газ, взяли штурмом здание областного совета. Об этом сообщает издание «Общественное».

В 11.00 (12.00 мск) начался митинг на территории предприятий «Житомиргаз» и «Житомиргаз Сбыт». В акции приняли участие порядка 300 человек.

Украинское СМИ «ТСН» публикует видео со штурма областного совета. На записи видно, как жители города прорываются сквозь охрану и заходят в помещение.

Ранее сообщалось, что с 14 января на Украине стоимость газа для населения увеличится на 7%.

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