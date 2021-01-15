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Общество. Новости

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Минпросвещения пока не планирует повторный перенос ЕГЭ

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Министерство просвещения России пока не рассматривает повторный перенос единого государственного экзамена, заявил замминистра просвещения РФ Виктор Басюк. Его слова передает РИА «Новости».

«Решения все принятые уже озвучены, пока все в те сроки, которые определены», — сказал Басюк.

В то же время он уточнил, что корректировки ближе к срокам проведения ЕГЭ возможны, исходя из эпидемиологической ситуации.

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