Минпросвещения пока не планирует повторный перенос ЕГЭ

| Бернст Ю.

Министерство просвещения России пока не рассматривает повторный перенос единого государственного экзамена, заявил замминистра просвещения РФ Виктор Басюк. Его слова передает РИА «Новости».

«Решения все принятые уже озвучены, пока все в те сроки, которые определены», — сказал Басюк.

В то же время он уточнил, что корректировки ближе к срокам проведения ЕГЭ возможны, исходя из эпидемиологической ситуации.

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