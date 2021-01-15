Попова рассказала, сколько россиян могут привить от коронавируса за год

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что за год в России могут привить от коронавируса больше половины населения, передает РИА «Новости».

«Сегодня звучало несколько цифр... то, что мы можем в первый год привить 60% совокупного населения», — сказала Попова на совещании с ведущими эпидемиологами.

Она отметила, что это является «очень серьезным достижением».

По последним данным, в России был выявлен 3 520 531 случай COVID-19, 2 909 680 человек вылечились, 64 495 пациентов скончались.

РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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