Россия разработала свыше 200 тест-систем для выявления COVID-19

Свыше 200 тест-систем для выявления коронавируса и антител создали в России. Об этом на совещании с эпидемиологами сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, передает РИА «Новости».

«В России разработано и зарегистрировано более 200 тест-систем для выявления коронавируса и антител к нему», — сказала она.

Голикова также отметила, что российские разработки по COVID-19 в настоящее время используются более чем в 50 странах.

По последним данным, в России выявили 3 520 531 случай коронавирусной инфекции, 2 909 680 человек вылечились, 64 495 пациентов скончались. В стране проведено уже более 95,6 млн тестов на выявление COVID-19.

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