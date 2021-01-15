Число мигрантов в мире выросло на 108 млн за 20 лет

| Бернст Ю.

Число мигрантов в мире в 2020 году достигло 281 млн, передает ТАСС со ссылкой на доклад Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС).

Уточняется, что в 2010 году число людей, проживающих за пределами своих стран происхождения или гражданства, составляло 221 млн, в 2000 году — 173 млн.

В докладе отмечается, что пандемия COVID-19 несколько замедлила рост числа мигрантов, поскольку перемещения между странами были ограничены. Предполагается, что в 2021 году пандемия спровоцирует снижение на 14% потока мигрантов в страны с низким и средним уровнем дохода.

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