РФ вошла в пятерку стран с самым высоким числом мигрантов в мире

Россия в 2020 году оказалась на четвертом месте среди стран с самым большим числом мигрантов, передает ТАСС со ссылкой на доклад Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС).
По его данным, число мигрантов в РФ в 2020 году составило 12 млн.
Лидером этого рейтинга стали Соединенные Штаты. Там насчитывается 51 млн мигрантов, что составляет 18% от общего их числа в мире.
После США самыми популярными странами для мигрантов являются Германия и Саудовская Аравия.
В пятерку вошла также Великобритания, где этот показатель составил 9 млн мигрантов.
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