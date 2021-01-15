Число жертв коронавируса в мире превысило 2 млн

Число умерших от коронавирусной инфекции нового типа в мире перевалило за отметку в 2 млн, гласят данные университета Джонса Хопкинса.

По его данным, число летальных случаев в мире выросло до 2 000 905.

За все время с начала пандемии было зафиксировано 93 418 283 случая инфицирования COVID-19.

В России выявили свыше 3,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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