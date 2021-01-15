Глава «Вектора»: первичный штамм COVID-19 из Китая в РФ выявлен не был

Гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов заявил, что первичный штамм коронавирусной инфекции COVID-19 в России выявлен так и не был, передает ТАСС.

Он отметил, что китайские варианты коронавируса нового типа не выявляются на территории страны.

«Да, совершенно верно», — сказал Максютов на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами, отвечая на уточняющий вопрос вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, действительно ли в России так и не был обнаружен китайский штамм COVID-19.

Согласно последним данным, в России зафиксировали 3 520 531 случай коронавирусной инфекции, 2 909 680 человек выздоровели, 64 495 пациентов скончались.

Впервые вспышка COVID-19 была выявлена в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила ее пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин отметил трудность прогноза распространения новых штаммов COVID-19

— «Останется с нами»: как мутирует коронавирус

— В России выделено более 600 образцов штамма коронавируса