Около 100 уголовных дел заведено по факту захвата Капитолия

| Бернст Ю.

По факту захвата Капитолия Соединенных Штатов завели 98 уголовных дел, передает РИА «Новости» со ссылкой на и.о. федерального прокурора Майкла Шервина.

Он уточнил, что большинство из дел федеральные, по обвинению в тяжких преступлениях.

Кроме того, открыты досье на 275 подозреваемых. «К концу дня их будет больше 300», — добавил Шервин.

В свою очередь, представитель ФБР Стивен Дантуоно сказал, что задержаны свыше 100 человек и определены более 270 подозреваемых.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. В Вашингтоне ввели комендантский час. Палата представителей Конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинении в подстрекательстве к мятежу.

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