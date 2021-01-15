Голикова: у РФ есть возможность вакцинировать все население бесплатно

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о наличии у страны возможностей бесплатно вакцинировать граждан от коронавируса для достижения любой доли популяционного иммунитета, передает РИА «Новости».

«Конечно, у нас есть возможности бесплатно вакцинировать население страны с любой долей популяционного иммунитета — хоть 60%, хоть 70%, хоть 90%. Главное, чтобы наши граждане выразили желание прийти на вакцинацию, сделать ее», — сказала она на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами.

Согласно последним данным, в России зафиксировали 3 520 531 случай COVID-19, 2 909 680 человек выздоровели, 64 495 пациентов скончались.

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