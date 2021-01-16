Квартиры московского ЖК затопило кипятком

Несколько квартир в столичном жилом комплексе Green Park затопило кипятком. Как сообщает РЕН ТВ, жильцы самостоятельно устраняют последствия аварии.
По словам жильцов, это случилось после повышения давления. Вода залила шесть подъездов.
Кроме того, в доме сработала противопожарная система.
«На текущий момент аварийная ситуация исправлена, пострадало несколько секций, жителям будет предложена гостиница. Причина прорыва уточняется», — заявила руководитель пресс-службы УК «ПИК-Комфорт» Галина Давыдова.
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