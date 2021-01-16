Глава Минздрава США подал в отставку из-за беспорядков в Вашингтоне

Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар подал в отставку в свете беспорядков в Вашингтоне 6 января. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что по словам Азара беспорядки стали «атакой на демократическую систему» США.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов.

В результате произошедшего погибли пять человек. После массовых беспорядков в Вашингтоне глава комитета палаты представителей по судебным делам Джерри Надлер предложил объявить импичмент Трампу в упрощенном порядке.

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