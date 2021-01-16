Национальная стрелковая ассоциация США переезжает в Техас

Национальная стрелковая ассоциация США подала заявление о банкротстве в Нью-Йорке и намерена вновь официально зарегистрироваться уже в штате Техас. Об этом сообщает Fox News.

Ранее генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс подала иск в Верховный суд Нью-Йорка против Национальной стрелковой ассоциации США, обвинив ее руководство в использовании предназначавшихся на благотворительные нужды денег из резервов организации в личных целях и налоговом мошенничестве.

«План можно резюмировать довольно просто: мы ДАМПИРУЕМ Нью-Йорк, и мы реализуем планы по реинкорпорации NRA в Техасе», — написал генеральный директор ассоциации Уэйн Лапьер.

Группа по правам на оружие в последние годы столкнулась с юридическими проблемами в Нью-Йорке. Генеральный прокурор Летиция Джеймс обратилась в суд с иском о роспуске организации по обвинениям в финансовых махинациях.

Налоговые махинации, частные самолеты и миллионные зарплаты, деньги на которые неправомерно берутся из благотворительных взносов — во всем этом обвиняют руководство Национальной стрелковой ассоциации США. Сама организация связывает обвинения с попыткой «набрать политические очки».

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