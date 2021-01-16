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Общество. Новости

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Москва расширяет список граждан, которые могут привиться от коронавируса

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в своем блоге, что прививка от коронавируса станет доступна еще для нескольких категорий работающих жителей столицы.

С 19 января вакцинироваться от коронавируса смогут индивидуальные предприниматели, их работники и самозанятые граждане.

Глава города напомнил, что пункты вакцинации работают ежедневно, без выходных. Записаться на прививку можно на портале mos.ru и по другим каналам.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

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